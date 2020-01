Calciomercato Juventus, assalto a gennaio | Lo vuole Sarri

Dopo il grave infortunio rimediato dal centrale Demiral, Sarri avrebbe in mente un nuovo profilo per la difesa: l’intreccio di mercato

La Juventus dovrà capire in tempi brevi la migliore strategia da adottare per sopperire all’assenza per tanti mesi del centrale turco, Merih Demiral, fuori a causa di un grave infortunio al ginocchio. Attualmente, in attesa del ritorno in primavera di capitan Chiellini, Maurizio Sarri può contare soltanto sui tre centrali in rosa, come Bonucci, De Ligt e Rugani. Così l’allenatore toscano avrebbe proposto alla società bianconera un nuovo nome per la retroguardia della Juventus.

Calciomercato Juventus, Militao per la difesa





Militao (Getty Images)Per le sue caratteristiche tecniche e fisiche Eder Militao, brasiliano del Real Madrid, classe 1998, ex Porto, sarebbe un’ottima alternativa a Demiral. Acquistato dal club spagnolo per una cifra importante, vicina ai 70 milioni di euro in estate, il giocatore potrebbe partire in prestito per gennaio per trovare più spazio. In questo modo la Juventus avrebbe un giovane difensore, che può agire anche come terzino destro, già pronto da inserire nelle rotazione di Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore del Real, Zinedine Zidane, non avrebbe grossi problemi a darlo via per i prossimi mesi viste le numerose alternative di Nacho, Vallejo e Javi Sanchez alla coppia dei titolari, Ramos-Varane, come svelato dal portale elgoldigital. Ma non è tutto.

La possibile operazione di mercato tra bianconeri e blancos potrebbe interessare anche la stella argentina della Juventus, Paulo Dybala, che sta tornando sui propri livelli nelle ultime settimane. Militao ai bianconeri sarebbe così un acconto importante in vista di giugno per cercare di convincere “La Joya”, che ha un valore pari a 100 milioni di euro. Intrecci di mercato interessanti tra gennaio e la prossima stagione.

S.I.