Calciomercato, assalto Setien in Serie A | 100 milioni!

L’arrivo a sorpresa sulla panchina del Barcellona di Quique Setién potrebbe cambiare i piani sul fronte mercato: assalto decisivo

Il Barcellona torna a guardare in Serie A per quanto riguarda il mercato. Da pochi giorni l’esonero di Valverde ha scombussolato i piani della compagine blaugrana, pronta a tornare alla carica per regalare al neo-tecnico Quique Setien innesti di prima fascia. L’ex Betis avrebbe fatto già le sue richieste, che riguarderebbero anche una compagine italiana. Nella giornata di ieri, inoltre, c’è stata anche la conferenza di presentazione: “Voglio vincere tutto, questa squadra è talmente forte che non è nemmeno migliorabile. E voglio vincere giocando bene, che è il miglior modo per farlo”.

Calciomercato, futuro Fabian Ruiz in bilico

Proprio al Betis Setien ha lanciato nel calcio che conta l’attuale centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che sta vivendo un periodo negativo con prestazione al di sotto delle aspettative dopo l’exploit dello scorso anno. Il suo rendimento è calato vistosamente, ma il Barcellona sarebbe sempre sulle sue tracce come svelato dal portale diariogol. La società partenopea lo ha prelevato dal club spagnolo sborsando la clausola di 30 milioni di euro. Ora il presidente De Laurentiis ne chiede almeno 100 per lasciarlo partire già a gennaio. Con l’arrivo del suo mentore, Fabian potrebbe pensare anche all’addio imminente tornando così in patria dopo aver conquistato anche la maglia della Nazionale spagnola durante la sua avventura italiana.

Le sue prove anche in cabina di regia non sono state esaltanti con troppo errori banali sotto la gestione Gattuso. Ora con gli arrivi di Demme e Lobotka, Fabian passerebbe nuovamente come interno di centrocampo per provare a riscattarsi. Finora lo spagnolo ha collezionato ben 2055 minuti venendo sempre impiegato, ma per lui è arrivato soltanto una rete. Il barcellona non molla la presa e proverà l’assalto decisivo già a partire da gennaio.

S.I.