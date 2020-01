Calciomercato Inter, accordo per Eriksen | Le cifre dell’affare!

L’Inter ha ormai chiuso l’pperazione di mercato che consente alla squadra allenata da Conte di portare un talento cristallino come Eriksen.

L’Inter ha ormai chiuso una grande operazione di mercato che consente alla squadra allenata da Conte di portare a casa un vero e proprio gioiello. I nerazzurri infatti dopo le lunghe trattative hanno trovato l’accordo sia con il Tottenham che con Eriksen per portarlo a Milano. Operazione che consente di avere in rosa un top player di assoluto livello, in modo tale da colmare il gap con i rivali della Juventus e puntare con decisione allo scudetto.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, scambio Politano-Spinazzola | Spunta il retroscena!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

Calciomercato Inter, il gran colpo è finalmente arrivato

Esaudito il desiderio di Conte che ha chiesto alla società calciatori di livello ed è stato di conseguenza trovato l’accordo col forte trequartista. Da capire come si inserirà ora all’interno dello scacchiere tattico nerazzurro. Si tratta di un giocatore di qualità inestimabile, seguito anche da numerose big europee. La squadra italiana si è però mossa d’anticipo, riuscendo così a trovare l’accordo ed a convincere Eriksen al trasferimento nel campionato italiano. Insomma, operazione di mercato che meglio non poteva essere gestita dai vertici societari. Non è l’unica, siccome ci si sta muovendo anche per quanto riguarda la trattativa che porta a Olivier Giroud, attaccante di proprietà del Chelsea.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Ecco l’offerta

Leggi anche —> Calciomercato Inter, affare fatto | Domani le visite mediche!

Calciomercato Inter, Eriksen per lo scudetto

Leggi anche —> Calciomercato Inter, assist per gennaio: Mourinho ancora decisivo

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta non molla Vidal | Spunta la contropartita

Secondo quanto riportato da ESPN, l’Inter ha trovato l’accordo con il Tottenham per la cessione di Eriksen. Il fuoriclasse danese infatti è in scadenza di contratto e gli Spurs se non avessero accettato l’offerta meneghina probabilmente l’avrebbero perso a zero. Insomma, costretti quindi a scendere a patti con la squadra interista, avrebbero accettato l’offerta pari a 17 milioni di euro. Cifra che di conseguenza avrebbe messo tutti d’accordo e soprattutto consentirebbe all’Inter di portare a casa un calciatore dall’assoluto talento ad un prezzo a dir poco abbordabile.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, piano B a centrocampo: la chiave è Nainggolan

Leggi anche —> Calciomercato Inter, assalto al terzino: prima offerta respinta

Leggi anche —> Calciomercato Inter, blitz e colpo immediato | E c’è una novità per giugno

Leggi anche —> Calciomercato Inter, l’attaccante fa crack | Partito l’assalto al bomber

G.S.