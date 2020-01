Calciomercato Inter, scambio Politano-Spinazzola | Spunta il retroscena!

Sbloccato l’affare tra Inter e Roma per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Spunta però un retroscena.

A tenere banco nelle ultime ore è il caso di mercato legato all’affare tra Inter e Roma con Politano e Spinazzola protagonisti. Una trattativa lampo chiusa in circa 24 ore ma che ora sembrava destinata a saltare dopo che i due calciatori sono volati rispettivamente a Roma e Milano per le visite mediche di rito. Nella giornata di ieri sui social sono anche apparse le prime foto dello stesso Politano con la sciarpa giallorossa tra le mani ed un sorriso ben stampato in volto per un ritorno nella capitale che sembrava ormai questione di ore. Le cose però non sono andate per il verso giusto, tanto da far cambiare completamente le carte in tavola con lo scambio tra i due calciatori che potrebbe davvero non concretizzarsi. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, retroscena sullo scambio Politano-Spinazzola

La dirigenza dell’Inter ha chiesto inoltre ulteriore tempo per valutare con un test atletico sul campo le condizioni di Spinazzola, spesso soggetto ad infortuni. Una situazione particolare che ha portato anche Marotta a provare a cambiare le condizioni dell’accordo trovato con Petrachi nei giorni scorsi. Non avrebbe convinto infatti più l’obbligo di riscatto nello scambio di prestiti, ma la Roma per ora non ha acconsentito alle nuove pretese nerazzurre. Tra le due società ci sarebbe stata forte tensione dopo le frizioni di ieri mentre l’affare ora si sarebbe sbloccato favorendo i trasferimenti di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola.

Intanto in relazione allo scambio tra giallorossi e nerazzurri spunta anche un retroscena. Il club milanese infatti nella avrebbe anche richiesto alla Roma il giovane Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 che ha già realizzato ben 8 reti in questo campionato primavera. Un desiderio quello nerazzurro che i capitolini difficilmente soddisferanno.

