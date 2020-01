Calciomercato Inter, affare fatto | Domani le visite mediche!

L’Inter ha concluso uno scambio che potrebbe rivoluzionare la stagione delle due squadre. Ecco di cosa stiamo parlando.

I nerazzurri sarebbero pronti ad uno scambio con la Roma che potrebbe rivoluzionare la stagione delle due squadre. Ecco di cosa stiamo parlando. I due club infatti starebbero lavorando affinché si possa portare a termine una trattativa che vede implicati due calciatori che nelle rispettive squadre non sono riusciti ad emergere e sarebbero quindi pronti a cercare ribalta altrove. Da qui l’ipotesi di uno scambio che farebbe comodo ad entrambe, andando a colmare le rispettive lacune.

Calciomercato Inter, tutto pronto per il colpo

Dopo tante voci e altrettante trattative, tutto è pronto per chiudere questa lunga telenovela di mercato. Il calciatore è infatti pronto a cambiare maglia andando così a rinforzare il club rivale, ma permettendo squadra meneghina di portare a casa un calciatore che possa andare a occupare il ruolo sulla fascia che tanto invocava mister Conte. D’altro canto anche i giallorossi sono propensi alla conclusione positiva dell’operazione in seguito all’infortunio di Zaniolo che dopo l’operazione ne avrà per lunghi mesi con la riabilitazione e lo vedremo sui campi della Serie A solo a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Inter, domani le visite mediche

Politano è pronto a sbarcare a Roma, la sua avventura con i nerazzurri è ormai al capolinea. L’ex calciatore del Sassuolo, e cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse, domani avrà le visite mediche con Spinazzola che seguirà invece il percorso inverso in questo pazzo mercato. I due calciatori infatti si ‘scambieranno maglia’ a favore quindi dei due club che sono stati grandi promotori della trattativa. Si potrebbe chiudere con due prestiti con obblighi di riscatto. Si parla però comunque di cifre e valutazioni che si avranno con più certezza nelle prossime ore quando i dettagli saranno limati dalle due società in questione con la certezza però del passaggio di testimone dei due calciatori.

G.S.