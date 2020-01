Calciomercato Inter, cessione immediata: può partire a gennaio

Non solo acquisti. L’Inter starebbe pensando alle diverse cessioni da mettere a segno per far spazio ai nuovi arrivati: addio a gennaio

L’Inter è attivissima sul mercato. La società nerazzurra, in primis nella figura dell’ad Beppe Marotta, potrebbe mettere a segno il colpo Giroud per l’attacco. Se dovesse arrivare così l’ariete francese, il giovane attaccante campano Sebastiano Esposito potrebbe salutare andando via in prestito per i prossimi mesi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, rinforzo sulle fasce | L’ex Inter come vice Hernandez

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, cessione immediata | Sgarbo alla Juventus

Calciomercato Inter, valorizzazione per Esposito

Come svelato da Sky Sport, il classe 2002 starebbe valutando il suo futuro insieme all’agente Augusto Carpeggiani: la sua posizione è in bilico vista l’affluenza nel reparto offensivo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la SPAL, vogliosa di riscatto dopo un girone d’andata da dimenticare. Il club ferrarese sarebbe, inoltre, vicinissimo alla chiusura del doppio colpo con il Torino per Kevin Bonifazi e Iago Falque.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altro esubero in uscita | Via subito

Finora Sebastiano Esposito ha collezionato già quattro presenze condite dal primo gol in Serie A contro il Genoa: già il fratello Salvatore è cresciuto nel settore giovanile della SPAL allenandosi in passato in Prima squadra. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare così la decisione definitiva del giovane attaccante dell’Inter, pronto a sfruttare una nuova occasione in Serie A. Ormai ci siamo: la società nerazzurra è la vera protagonista della sessione invernale tra acquisti e cessioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pista a sorpresa | Scambio con il campione del mondo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, il centrocampista lo porta Raiola

S.I.