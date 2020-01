Calciomercato Inter, assalto Real a Skriniar | Ecco la contropartita

Skriniar possibile protagonista del prossimo calciomercato Inter estivo con il Real pronto a sferrare l’assalto al suo cartellino. Nell’affare potrebbe finirci un altro difensore

Non ci sono dubbi, i due big dell’Inter attualmente più ‘ricercati’ sul calciomercato sono Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Il futuro di entrambi potrebbe essere in Spagna, nelle due storiche rivali Barcellona e Real Madrid. Se per l’attaccante argentino il club blaugrana sarebbe sempre più convinto di pagare la clausola fissata a 111 milioni di euro, per il difensore slovacco si prospetta da tempo un’offerta choc da parte delle ‘Merengues’ considerata la stima di Zidane e pure di Florentino Perez nei confronti del numero 37 dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Skriniar quasi incedibile: l’offerta che può far traballare Marotta

Skriniar è uno dei pilastri della formazione di Antonio Conte da qualche settimana affetta da una acuta forma di ‘pareggite’, anche se l’ultima ‘X’ contro il Cagliari le ha permesso paradossalmente di ridurre a tre punti il distacco dalla capolista Juventus, ieri sera finita malamente ko al ‘San Paolo’. Per questo motivo la dirigenza di Viale della Liberazione lo considera incedibile. O meglio quasi incedibile… Già perché di fronte a una proposta clamorosa, da 80-100 milioni di euro, è molto probabile che Marotta si sieda a trattare la partenza del classe ’95, acquistato dalla Sampdoria all’inizio dell’estate 2017 e subito diventato titolare inamovibile dell’allora squadra di Spalletti.

Calciomercato Inter, Skriniar obiettivo Real: nell’affare una contropartita tecnica

Non è da escludere, anzi, che per Skriniar il Real possa offrire una contropartita tecnica con l’ovvio scopo di ridurre l’esborso economico. Eventualmente un forte candidato sarebbe Eder Militao, difensore brasiliano di soli 22 anni che l’Inter conosce bene. In particolare il Ds Ausilio, che lo aveva quasi in pugno all’inizio dell’estate 2018, ma alla fine il calciatore al tempo al San Paolo e il suo entourage optarono per la destinazione Porto. Proprio dai portoghesi lo ha comprato il Madrid il luglio scorso, pagando la clausola da 50 milioni. Fin qui però il classe ’98 ha profondamente deluso le enormi aspettative non entrando nelle ‘grazie’ di Zidane, come dimostrano le appena 11 presenze – per complessivi 812′ – collezionate da agosto ad oggi. Perez potrebbe offrire Militao, che ha le giuste caratteristiche per giocare proprio sul centro-destra della difesa a tre, nella posizione in cui dà il meglio di sé Skriniar, più una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro.

