Highlights Serie A, video Torino-Sampdoria: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Alle ore 18:00 anticipo del campionato di Serie A con Torino e Sampdoria a sfidarsi all’Olimpico di Torino per il 23esimo turno.

Alle ore 18:00 anticipo del campionato di Serie A con Torino e Sampdoria a sfidarsi all’Olimpico di Torino per il 23esimo turno. I granata devono dare una scossa alla stagione dopo l’addio di Mazzarri che, andato via, vede come suo sostituto Longo che avrà il compito di far meglio del suo predecessore e provare per lo meno ad issarsi nelle prime dieci del campionato. Un compito difficile, così come per la Doria di Ranieri che ha avuto un miglioramento dallo sbarco in Liguria dell’ex tecnico del Leicester, ma deve puntare ad un ulteriore salto di qualità.

Tabellino, Torino-Sampdoria

Alla conclusione della partita saranno disponibili i tabellini del match con le pagelle offerte da calciomercato.it.

Video, highlights Torino-Sampdoria

Alla conclusione del match saranno disponibili gli highlights della partita tra Torino e Sampdoria.

