Calciomercato Milan e Roma, l’agente di Barisic allo scoperto | Le ultime

Nuove indiscrezioni in chiave mercato per Roma e Milan per il terzino messo nel mirino: l’agente svela nuovi scenari per la prossima estate

A gennaio sia la Roma che il Milan, come anticipato da ‘Calciomercato.it’, sembravano avere un obiettivo in comune per la difesa. Entrambe le società infatti sembravano aver messo gli occhi sul terzino sinistro dei Rangers, Borna Barisic. Secondo un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Dailyrecord‘, l’agente del giocatore avrebbe dichiarato che la squadra scozzese non sarà in grado di trattenere il calciatore anche per la prossima stagione. Una volta terminata la stagione, secondo l’agente del terzino, la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriverano. Dichiarazioni importanti per la squadra capitolina e quella milanese, visto che il prezzo del calciatore croato si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Molto probabilmente due delle offerte che verranno recapitate alla squadra di Gerrard saranno quelle italiane, vedremo quale delle squadre avrà la meglio.

