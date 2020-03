Juventus, Ronaldo come Lukaku e meno di Dybala | CR7 reagisce male sui social

Juventus, Ronaldo come Lukaku e meno di Dybala | CR7 reagisce male...

Sembrerebbe essere infuriato Cristiano Ronaldo con il sito di mercato Transfermarkt: il fenomeno portoghese agisce sui social

Il web, i social, sono ormai parte della quotidianità nel mondo del calcio. Per comunicare ormai si usano sempre di più i vari network, può esserne un esempio lo sfogo di Steven Zhang contro Dal Pino tramite le storie Instagram. Anche il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, avrebbe reagito con una mossa sui social contro il sito Transfermarkt dopo essere stato contrario ad una valutazione rilasciata dal sito di mercato.

Juventus, Ronaldo non accetta la valutazione: reazione social contro Transfermarkt

Il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, non avrebbe accettato le valutazioni fatte dal sito Transfermarkt sul valore dei giocatori in Serie A. Infatti il numero sette della Juventus sarebbe stato valutato 67.5 sterline, alla pari dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il calciatore juventino però non avrebbe accettato questa valutazione, inferiore tra l’altro al compagno di squadra Paulo Dybala, valutato 76.5 milioni di sterline dal sito. Così il fenomeno portoghese avrebbe deciso di bloccare su Instagram la pagina ufficiale del sito.

Davanti a lui nelle valutazioni ci sarebbero anche Christian Eriksen, valutato 81 milioni di sterline e Lautaro Martinez, valutato 72 milioni di sterline. Una valutazione che al portoghese non sarebbe andata giù, tanto da ricorrere ad azioni tramite i social. Chissà che ora la sua valutazione non subirà un ulteriore variazione

