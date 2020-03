Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Svelata l’offerta del Barcellona

Il Barcellona prepara l’assalto per Lautaro Martinez. Dalla Spagna spunta una nuova idea: due giocatori Blaugrana sul piatto!

È un campionato positivo fino a questo momento per l’Inter, che convince sul campo ed è ancora in lotta per la vittoria di tre trofei. In Europa League c’è il difficile ottavo di finale contro il Getafe, in Coppa Italia giovedì si cercherà di ribaltare la sconfitta per 0-1 rimediata nella semifinale di andata contro il Napoli. In Serie A, invece, c’è la battaglia punto a punto con Juventus e Lazio con non poche polemiche. L’Inter ha acquisito maggiore competitività dopo le ultime sessioni di mercato grazie agli arrivi di tanti giocatori importanti e la crescita di Lautaro Martinez. L’argentino ha formato una grande coppia di attacco insieme a Lukaku, ma il suo futuro sembrerebbe in bilico.

Barcellona, la nuova proposta per acquistare Lautaro Martinez: Semedo e Vidal sul piatto!

Da settimane ormai si parla di un forte interesse del Barcellona per l’ex Racing. I Blaugrana cercano un attaccante con le caratteristiche dell’argentino e sarebbe un rinforzo importante anche secondo i fuoriclasse attuali del club spagnolo come Suarez e Messi. L’ipotesi più probabile sembrerebbe quella del pagamento della clausola da 111 milioni di euro, ma i catalani starebbero pensando a una nuova proposta da fare all’Inter.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Barcellona vorrebbe mettere sul piatto due giocatori per far scendere il prezzo di Lautaro. Si tratterebbe di Nelson Semedo, che è valutato 30 milioni, e Arturo Vidal, che costa 25 milioni ed è stato cercato dai nerazzurri già in passato. In questo modo, i Blaugrana dovrebbero aggiungere 60 milioni per raggiungere la cifra richiesta dal club di Milano.

Ad attrarre il Barcellona sono state principalmente le gare di Champions League disputate con grande personalità da Martinez, specie al Camp Nou dove è andato anche in gol.

