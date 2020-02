Calciomercato Inter, sponsor d’eccezione Lautaro | Pericolo addio!

La pista che conduce Lautaro Martinez al Barcellona sembra farsi sempre più spianata: adesso è lo stesso Suarez a sostenere l’arrivo dell’attaccante nerazzurro

Lautaro Martinez si sta rivelando sempre più elemento imprescindibile per l’Inter di Antonio Conte. Il tandem con Lukaku funziona alla perfezione e, da ex vice-Icardi, ora l’argentino classe 1997 è punto fermo dell’attacco nerazzurro insieme al belga. In stagione i gol segnati sono ben 16 e motli match ci sono ancora da giocare. Il grande rendimento del giovane attaccante, anche e soprattutto con la maglia della Nazionale Argentina, ha fatto sì che nascesse nei suoi confronti un serio interesse da parte di grandi club europei, come il Barcellona di Leo Messi. E di Luis Suarez, attaccante che, a 33 anni, non può avere ancora ambizioni lungimiranti nel club blaugrana e che, forse per questo, si è detto disposto ad accogliere il più giovane Lautaro.

Lautaro Barcellona, Suarez gli apre la strada

Mundo Deportivo riporta infatti alcune parole rilasciate dall’uruguaiano alle televisioni spagnole: “È un giocatore che nel secondo anno in Italia lo sta giocando ad un livello eccezionale. Ma le decisioni non vengono prese dai giocatori perché sto dicendo da due anni che sarebbe bello portare un giovane attaccante per adattarsi e imparare quando me ne vado “. Insomma, Suarez è pronto a lasciare la sua eredità al prossimo, che potrebbe essere proprio il nerazzurro, nonostante le consapevolezza di una rivalità diretta nel ruolo: “Portare i giocatori è positivo – ha detto – perché ti rende competitivo e più consapevole di voler giocare. Sono consapevole di quanti anni ho, la competizione è salutare e fa bene alla squadra”.

Con il ‘placet’ dell’attaccante blaugrana, dunque, trova conferma l’ipotesi che in estate possa arrivare un’offerta all’Inter dal Barcellona per Lautaro.

