Calciomercato Juventus, blitz in Europa League | Tre osservati speciali

Il lavoro della Juventus per trovare nuovi talenti non si ferma mai: emissari bianconeri in una sfida di Europa League ad osservare alcuni giocatori

Il lavoro di Fabio Paratici, CFO della Juventus, alla ricerca di giocatori che possano risultare interessanti, non si ferma mai. Dopo la sconfitta nella partita di andata di Champions League contro il Lione, la dirigenza bianconera si è subito messa a lavoro. Infatti, nella partita di Europa League di ieri giocata tra Benfica e Shaktar Donetsk, degli emissari bianconeri erano a Lisbona ad osservare alcuni talenti delle due squadre. In particolare tre giocatori.

Calciomercato Juventus, si guarda in Portogallo: tre giocatori nel mirino

La Juventus tiene d’occhio anche l’Europa League, infatti alcuni emissari bianconeri sono partiti per Lisbona per assistere al match tra Benfica e Shaktar Donetsk. Sotto osservazione c’erano due giocatori della squadra portoghese ed uno di quella ucraina. Il primo sarebbe Ruben Dias, ventiduenne difensore centrale, che proprio ieri si è reso protagonista con un gol ed un autogol. Prezzo del giocatore che si aggira intorno ai 40 milioni al momento. Il secondo calciatore nel mirino sarebbe il terzino classe 1994, Alex Grimaldo, valutato attualmente intorno ai 35 milioni di euro.

L’ultimo, ma non per importanza, sarebbe l’attaccante Tete, classe 2000, che ieri è entrato solo nell’ultima mezz’ora di gioco. Il giovane brasiliano avrebbe un valore attuale che si aggira intorno ai 20 milioni. Partita quella di Lisbona con tanti gol, finita 3-3, che potrebbe aver dato molte indicazioni importanti agli osservatori bianconeri.

