Calciomercato Juventus, capolinea Sarri | Rischio esonero concreto: le ultime

Giornate davvero frenetiche in casa Juventus per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri. Dopo la sconfitta di Lione, arriverà l’Inter all’Allianz Stadium

La stagione della Juventus è vissuta tra alti e bassi. La compagine bianconera, guidata da Maurizio Sarri, ha collezionato qualche sconfitta di troppo, inaspettata per la dirigenza e per tutto l’ambiente. E così il futuro dell’allenatore toscano resta sempre in bilico. Il risultato negativo collezionato in Champions contro il Lione ha amplificato le negatività intorno alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio a un titolare | Scambio più soldi

Calciomercato Juventus, Sarri via in caso di sconfitta con l’Inter

I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Sarri: tutto dipenderà dai risultati che collezionerà a partire da domenica sera. Sì, perché Juventus-Inter si disputerà a porte chiuse all’Allianz Stadium, il big-match si giocherà in un clima davvero surreale. L’allenatore bianconero dovrà ottenere a tutti i costi una vittoria per allungare sulla stessa Inter e per far placare i malumori delle ultime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via nel 2021 | Super rimpiazzo gratis!

In caso di pesante sconfitta Sarri potrebbe dire subito addio con la decisione definitiva del presidente Agnelli. Lo stesso tecnico toscano ha svelato di dover risolvere in pochi giorni diversi problemi a livello di gioco: la Juventus non ha mai calciato nello specchio della porta del Lione. Un dato davvero negativo che risalta tutte le problematiche della stagione bianconera.

In caso di vittoria le cose non cambieranno, ma di certo Sarri preparerebbe con più calma il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ipotesi Marcelino | La rivelazione dell’agente