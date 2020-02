Calciomercato Milan, addio a un titolare | Scambio più soldi

Il centrocampista del Milan Bennacer potrebbe avere mercato in Francia: possibile offerta con scambio. Ai rossoneri Kalulu

Ismail Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport, rivelando un clamoroso retroscena: in estate era stato molto vicino all’Olympique Lione. Il club francese ha poi chiuso altri tipi di trattative, defilando l’affare con il calciatore all’epoca in forza all’Empoli. Il numero 22 rossonero ha dichiarato: “Ho parlato con Florian Maurice, c’era un buon progetto. Improvvisamente non ho avuto più notizie”. Trattativa dunque saltata nei mesi caldi, il resto è noto: Bennacer è finito al Milan con cui ha totalizzato, in totale nell’arco della stagione, 22 presenze fino ad ora. Non è da escludere però l’ipotesi di un ritorno di fiamma dell’OL nella prossima estate per l’algerino.

Bennacer-Kalulu, scambio in vista col Lione

A giugno i francesi del Lione potrebbero provare nuovamente ad assaltare il calciatore algerino, che sta disputando un buon campionato anche in maglia Milan e che risulta uno dei punti fermi del centrocampo di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, tuttavia, potrebbe non voler cedere il proprio regista. Per convincere la dirigenza guidata da Maldini, l’Olympique potrebbe mettere sul piatto Pierre Kalulu, giovane terzino destro di nazionalità francese che milita, attualmente, nel club riserve del Lione. Oltre al 2000 seguito dal Milan, l’offerta potrebbe comprendere anche l’aggiunta di un conguaglio economico.

Insomma, per Maldini potrebbe arrivare un’interessante offerta in estate per Bennacer dalla Francia. Dovrà essere lo stesso ds milanista a decidere se basterà lo scambio con il giovane esterno Kalulu più soldi per far sì che l’affare vada in porto.

