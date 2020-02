Calciomercato, blitz e incontro ‘anti’ Juventus e Inter

Juventus e Inter si affrontano sul mercato per un difensore. Ma le trattative potrebbero non partire, il calciatore inglese vuole restare nella sua squadra

Juventus e Inter si danno battaglia sul campo nella lotta scudetto ma anche fuori dal rettangolo verde. Le due squadre hanno più volte cercato gli stessi giocatori sul mercato e ci sono stati diverse sfide tra Marotta e Paratici. I nomi più cercati dalle due squadre sono stati Lukaku e Kulusevski, il primo finito ai nerazzurri e il secondo ai bianconeri. Le due squadre, inoltre, sono a caccia di un difensore ed era finito nel mirino di entrambe Chris Smalling. Nelle ultime ore, però, aumentano le possibilità di permanenza alla Roma da parte del difensore inglese, di proprietà del Manchester United.

Juventus e Inter, niente da fare per Smalling? La Roma vuole blindarlo

Come riporta Il Tempo, sono giorni importanti per il futuro di Chris Smalling. Il calciatore è cercato da più club ma potrebbe restare a Roma. Il suo procuratore, James Featherstone, ha assistito alle gare con Gent e Lecce e in queste ore sarà raggiunto anche dagli intermediari che lo hanno portato in Italia in estate.

L’obiettivo delle parti è quello di far restare a lungo a Roma il difensore inglese, che sembrerebbe soddisfatto dei giallorossi e non vorrebbe salutare neanche in caso di mancato accesso in Champions League. In questi giorni dovrebbero esserci nuovi incontri con il Manchester United per definire la trattativa e blindare Smalling.

Juventus e Inter, dunque, sembrerebbero ormai tirate fuori e potrebbero virare su altri difensori per la prossima estate.

