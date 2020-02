Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Colpo dalla Premier

Il Milan cercherà di anticipare le altre big d’Europa per potenziali acquisti: assalto al giocatore che potrebbe dire a fine stagione



Il calciomercato non dorme mai in casa Milan. Dopo un anno di assestamento la società rossonera vuole essere davvero protagonista in vista della prossima stagione con nuovi acquisti importanti. Il reparto difensivo è quello in cui ci sarà più bisogno di rinforzi utili: torna di moda un vecchio pupillo.

LEGGI ANCHE >>> Inter, due pilastri di Conte sacrificati per il nuovo bomber

Calciomercato Milan, Bailly rinforzo per la difesa

Dall’Inghilterra rilanciano il possibile addio del centrale del Manchester United, Eric Bailly, che ha vissuto una stagione da dimenticare a causa di un grave infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori per buona parte dell’anno. Finora per l’ivoriano sono arrivati soltanto 151 minuti con la prima partita che ha disputato in Premier il 17 febbraio contro il Chelsea. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022, ma il suo tempo ai Red Devils sembra ormai finito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto decisivo | Servono 60 milioni

Arrivato dal Villarreal per circa 40 milioni nel 2016, Bailly ha vissuto la sua avventura a Manchester tra alti e bassi. E così all’età di 25 anni l’ivoriano potrebbe pensare così all’addio per una nuova avventura avvincente della sua carriera per imporsi nuovamente nel calcio europeo e non solo. Il Milan potrebbe così approfittare della situazione per preparare l’assalto decisivo al giocatore, che ormai non dovrebbe trovare tanto spazio fino al termine della stagione.

Eric Bailly è il nuovo profilo per cercare di rinforzare il reparto difensivo del Milan: Boban e Maldini continuano a lavorare senza sosta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, riecco il pupillo di Marotta | Dalla Juve… ad erede di Lautaro!