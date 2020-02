Calciomercato, il PSG fa spesa in Serie A | Tutti i dettagli

I maggiori club d’Europa saranno protagonisti in estate con numerosi colpi anche in difesa: addio al top player, c’è il sostituto dalla A

Non solo Mbappé e Neymar, nella prossima sessione di calciomercato i colpi potrebbero arrivare anche nel reparto difensivo. Come riporta il portale spagnolo ‘Don Balon’ la situazione in casa PSG si fa sempre più bollente dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia. E così in estate diversi big potrebbe dire addio con destinazioni altrettanto prestigiose.

Calciomercato, Real su Marquinhos: Koulibaly il sostituto al PSG

Secondo quanto svelato da ‘Don Balon’ il Real Madrid potrebbe pensare al centrale brasiliano ex Roma Marquinhos. Arrivato in Francia nel 2013, dopo la sua brillante esperienza in maglia giallorossa, il difensore sudamericano potrebbe dire addio al termine della stagione per cambiare aria, nonostante il fresco rinnovo fino al giugno 2024. Serviranno circa 60 milioni di euro affinché il presidente Florentino Perez possa soffiarlo al club parigino. L’operazione non sembra così impossibile e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare novità importanti in tal ottica.

Dal canto suo il PSG potrebbe pensare al sostituto del brasiliano guardando proprio in Serie A. Uno dei nomi sempre caldi per il reparto difensore è il centrale senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly, fermo da tempo per un problema fisico. La sua stagione non è stata esaltante e così il suo valore, a poco a poco, sta diminuendo vistosamente. Il PSG vorrebbe chiudere in poco tempo l’operazione trovando così nel giocatore azzurro una valida alternativa a Marquinhos, da tempo nel mirino della Juventus.

In estate ci sarà un giro di difensori alquanto importante con le big d’Europa che si rinforzeranno sempre di più.

