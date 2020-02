Calciomercato Juventus, concorrente in meno per il top | Paratici ‘gongola’

La Juventus vuole un colpo importante per il mercato di giugno e punta il calciatore più promettente in circolazione. Una squadra intanto si tira fuori

Il calciatore del momento che fa discutere tutti a suon di gol è sicuramente Erling Haaland. Il norvegese ha impressionato già a inizio stagione con la maglia del Salisburgo ma molti definivano il suo campionato troppo semplice. Con la maglia del Borussia Dortmund, invece, sta arrivando la consacrazione per il talento classe 2000. È probabilmente il calciatore più promettente in circolazione e ha attirato le attenzioni di tutti i club più importanti del mondo. Haaland si è trasferito in Bundesliga a gennaio per una cifra di soli 20 milioni di euro e in estate potrebbe cambiare nuovamente maglia. Il prossimo trasferimento potrebbe avvenire verso una big, ma una squadra sembrerebbe già essersi tirata fuori.

Juventus, strada meno complicata per Haaland: il Real Madrid cambia obiettivi

Secondo quanto riportato da Diario Gol, il Real Madrid si sarebbe interessato nei giorni scorsi di Haaland ma potrebbe virare su altri obiettivi. In Spagna dicono che dopo il flop di Jovic, Florentino Perez non si fiderebbe più delle promesse del calcio e vorrebbe puntare direttamente su un giocatore già affermato.

Il nome che circola sembrerebbe quello di Harry Kane. Questo potrebbe ridurre la concorrenza per il giovane norvegese e potrebbe approfittarne la Juventus. I bianconeri avevano già fatto un tentativo a dicembre, ma il calciatore e il suo procuratore Mino Raiola hanno scelto una squadra adatta per crescere ulteriormente in questi sei mesi.

Per l’estate il prezzo potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni e la trattativa magari potrebbe anche facilitarsi per via dei buoni rapporti tra la Juventus e l’agente di Haaland.

