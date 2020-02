Calciomercato Inter, un galactico per Conte | Colpaccio nerazzurro

L’Inter sarebbe già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in caso di addio di Lautaro Martinez: pazza idea di Conte per il top player

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione con acquisti davvero importanti in caso di addio di Lautaro Martinez, sempre nel mirino delle big d’Europa. Così la società nerazzurra, su consiglio dello stesso Antonio Conte, sarebbe già al lavoro per preparare il terreno per un possibile assalto decisivo.

Calciomercato Inter, il sogno di Conte si chiama Hazard

La stagione di Eden Hazard al Real Madrid è completamente da dimenticare visto che il giocatore dovrà stare fermo per altri due mesi dopo il travagliato periodo che ha dovuto attraversato negli ultimi mesi. Finora il belga ha collezionato soltanto 1124 minuti complessivi trovando soltanto un gol in Liga e ben cinque assist vincenti complessivi. Così nelle ultime ore si sarebbe pensato anche ad una cessione in saldo dell’attaccante dei blancos, ma il Real potrebbe dargli un’altra chance all’ex numero 10 di Conte, che conosce molto bene dai tempi del Chelsea. Insieme a Romelu Lukaku formerebbe una coppia d’attacco davvero mostruosa, proprio come fanno in Nazionale, andando così ad aumentare il tasso d’esperienza per l’attacco. Proprio con i soldi della cessione di Lautaro tutto sarebbe più facile per arrivare al belga.

Da una forma fisica approssimativa ad inizio stagione ai numerosi infortuni che lo hanno martoriato: Hazard vive una situazione paradossale dopo l’addio ai Blues. Il notevole esborso da parte del presidente Florentino Perez di più di cento milioni di euro non ha avuto riscontri positivi in campo. Il talentuoso giocatore belga potrebbe pensare anche ad un addio improvviso, ma l’operazione è complicata visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2024.

Conte avrebbe pensato a lui proprio per trovare l’alternativa perfetta a Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona.

