Calciomercato Inter, tentativo per il big | Parla l’allenatore

Dopo una rivoluzione estiva condita da un grande mercato, l’Inter non vuole fermarsi e ogni anno vuole aggiungere un tassello importante per crescere ancora. Il lavoro di Beppe Marotta e della dirigenza sta portando i suoi frutti, tanto che la stagione dei nerazzurri è ancora apertissima a tre risultati importanti che sono Scudetto, Coppa Italia ed Europa League. Il tonfo di Champions League, però, ha portato a delle riflessioni e probabilmente manca ancora qualcosa per diventare anche competitivi nell’Europa dei grandi. Per il futuro potrebbero esserci novità importanti nel reparto offensivo, che dovrebbe comunque restare di alto livello.

Inter, si insiste per l’arrivo di Aubameyang. Arteta: “Speriamo di convincerlo a restare”

Da ormai diverse settimane circola la voce di un possibile addio di Lautaro Martinez, che sarebbe corteggiato dal Barcellona. Il club catalano è rimasto stupito dal rendimento dell’attaccante argentino, che ha realizzato 5 reti nelle 6 gare di Champions League ed è andato in gol anche nella sfida del Camp Nou.

In caso di addio del calciatore classe 1997, l’Inter potrebbe fare un tentativo per un big dell’Arsenal. Come riporta il The Sun, i nerazzurri sarebbero interessati all’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang. Il suo contratto con i Gunners scade nel 2021 e potrebbe arrivare l’assalto della società di Milano già in estate. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, non ha escluso novità ma vorrebbe blindare l’attaccante del Gabon.

Queste le sue dichiarazioni: “Merita completamente di essere apprezzato da altre squadre, ma speriamo di poterlo convincere che questo è il posto giusto per lui”.

