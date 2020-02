Lione-Juventus, allarme Sarri | Un big verso il forfait

La Juventus tornerà protagonista in Champions League nella sfida d’andata contro il Lione: allarme di formazione per Sarri

Dopo la vittoria in campionato contro la SPAL, la Juventus potrà prepararsi al meglio per la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Maurizio Sarri ritroverà Bonucci al centro della difesa dopo il turno di squalifica scontato in Serie A. Al suo fianco ci sarà De Ligt con Chiellini destinato alla panchina dopo la prima gara da titolare dopo il lungo infortunio.

Juventus, Higuain verso la panchina

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, avrà, però, il problema di formazione per quanto riguarda l’attacco. Gonzalo Higuain, che ha saltato la gara con la Spal per un problema di schiena, dovrebbe farcela ma si siederà soltanto in panchina come svelato da ultime indiscrezioni di Tuttosport. L’attaccante argentino verrà monitorato giorno dopo giorno prima della decisione definitiva dell’allenatore toscano.

Dallo scorso mercoledì l’ex Napoli soffre di lombalgia: a Lione l’argentino dovrebbe esserci, ma Sarri non lo rischierà dal primo minuto. In attacco spazio ancora a Dybala e Cristiano Ronaldo, che è tornato ad essere una macchina incredibile in zona gol. Inoltre, buone notizie, invece, per quanto riguarda il recupero di Pjanic, che dovrebbe esserci in cabina di regia nel suo vecchio stadio. Il bosniaco ha vestita la casacca del club francese per ben tre stagioni prima del suo trasferimento a Torino.

L’obiettivo della compagine bianconera resta quello di arrivare in fondo in tutte le competizioni e servirà il contributo di tutti, specialmente di un vero e proprio goleador come Higuain.

