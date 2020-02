Emergenza coronavirus | Arriva il quarto rinvio in Serie A

Emergenza coronavirus, lo sport cerca di ridurre il contagio. Arriva il quarto rinvio a data da destinarsi per la 25esima giornata di Serie A

È il terzo giorno di emergenza per il coronavirus in Italia, gli infetti aumentano e si cercano soluzioni per bloccare la diffusione. Anche chi si occupa delle manifestazioni sportive è costantemente in contatto con le autorità per provare a ridurre il contagio e sta sospendendo le manifestazioni a rischio. Secondo quanto riportato dall’ANSA, è arrivato anche il quarto rinvio della giornata di Serie A. Si tratta della gara tra Torino e Parma, che si sarebbe dovuta giocare a partire dalle ore 15.

