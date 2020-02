Juventus, il sostituto di Douglas Costa a metà prezzo | Paratici torna sotto

Ipotesi Lemar la prossima estate per la Juventus. Il francese continua a non convincere all’Atletico Madrid e potrebbe prendere il posto di Douglas Costa in bianconero

Rimane un enigma il rendimento di Thomas Lemar all’Atletico Madrid. Il talento francese non è riuscito a confermare le attese dal momento in cui è sbarcato in Spagna e anche in questa stagione sta faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Simeone. Nessun gol e zero assist decisivi in 24 presenze stagionali (undici da titolare) finora per l’ex Monaco, sui cui l’Atletico aveva puntato molto quando nell’estate 2018 lo prelevò dai monegaschi per ben 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto per Icardi | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due addii per il colpo in Serie A

Un’operazione pesante, che al momento non ha dato gli esiti sperati per i ‘Colchoneros’. Già a gennaio sono tornate d’attualità le voci su una possibile partenza di Lemar da Madrid, con Tottenham e soprattutto Arsenal sulle tracce del tornante classe ’95. I ‘Gunners’ avrebbero voluto prelevare in prestito con diritto di riscatto il giocatore, trovando l’opposizione dell’Atletico deciso a privarsene solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, rispunta Lemar con l’addio di Douglas Costa

La situazione potrebbe però cambiare la prossima estate. Simeone sembra aver esaurito la pazienza con il francese, che rischia seriamente il taglio a fine stagione se non riuscirà a cambiare marcia e a fornire delle prestazioni all’altezza. I prossimi mesi quindi decideranno il suo futuro a Madrid, con il prezzo del cartellino che potrebbe ulteriormente deprezzarsi. In questo contesto occhio ad un possibile inserimento della Juventus, a caccia di un esterno offensivo in caso di partenza di Douglas Costa. Il brasiliano non dà certezze sul piano fisico, con Lemar che potrebbe rappresentare un’alternativa di spessore sul mercato a giugno. Il campione del mondo, inoltre, già ai tempi del Monacofu seguito dalla dirigenza bianconera. Ora Paratici può riprovare l’assalto, a cifre decisamente inferiori: un assegno intorno ai 40 milioni potrebbe bastare per portarlo alla corte di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo Allan | Juventus e Inter spiazzate

G.M.