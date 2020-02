Calciomercato, colpo Allan | Juventus e Inter spiazzate

Allan sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, ma potrebbe presto arrivare una svolta. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo

In passato è stato sempre un punto fermo del Napoli, quest’anno non ha ancora inciso. La stagione di Allan è al di sotto delle aspettative, fin qui ha giocato 20 gare ma non è riuscito a fare la differenza in mezzo al campo.

Solo un anno fa si dimostrava un elemento imprescindibile del centrocampo partenopeo e attirava l’attenzione di tutti i grandi club europei come il PSG, la Juventus e l’Inter. A incidere sul suo scarso rendimento potrebbe essere anche la situazione che sta vivendo con la società, ma le parti sono a lavoro per trovare una soluzione in questi mesi.

Allan, il Napoli cerca il rinnovo. Beffate Juventus e Inter?

Come riporta nella giornata di oggi Il Mattino, Allan sembrerebbe ancora un elemento importante di questo Napoli e la società vorrebbe trovare un accordo per sistemare la situazione. Ci sarebbe un’apertura per il rinnovo da parte di Giuntoli, che non potrebbe arrivare alle cifre del PSG, rifattosi sotto gli scorsi mesi, ma sicuramente potrebbe offrire più dei 2 milioni di euro che ora guadagna il brasiliano. Juventus e Inter sembrerebbero interessate alla vicenda, con Sarri che a gennaio ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per il suo pupillo. Però i partenopei ora sembrerebbero più vicini a trattenere un tassello importante del proprio centrocampo.

La differenza la farà il finale di questo campionato: Allan vuole giocare in competizioni europee, per cui le parti potrebbero aggiornarsi direttamente a fine stagione per vedere prima la posizione del Napoli.

