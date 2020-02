Calciomercato Milan, resta Ibrahimovic e arriva un altro svedese | I dettagli

Focus sul calciomercato Milan a partire dal futuro di Ibrahimovic fino al possibile arrivo in rossonero di un connazionale del fuoriclasse di Malmo

“Zlatan sta facendo cose straordinarie, sarà più una sua valutazione personale per vedere come si sente e come vuole proseguire. E’ un campione che siamo ben felici di avere: fa la differenza e lo sta dimostrando”. Prima dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, il Ds del Milan Frederic Massara non ha dato certezze riguardo alla permanenza di Ibrahimovic anche nella prossima stagione. Non le ha date perché non può darle, considerato che il fuoriclasse svedese prenderà una decisione solo probabilmente verso la fine di questo campionato, ufficializzando poi il tutto a bocce ferme.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, colpo dalla Germania | Possibile sconto!

Calciomercato Milan, resta Ibrahimovic e affare col Lipsia: lo scenario

E’ chiaro che la scelta, in ballo c’è anche il ritiro dal calcio giocato, del 38enne nativo di Malmo avrà in un modo o nell’altro delle ripercussioni in chiave calciomercato. Se dovesse restare un altro anno, ecco che la dirigenza milanista potrebbe decidere anche di tenere un po’ a sorpresa Stefano Pioli o comunque prendere un allenatore in grado di dare una certa continuità tattica al percorso intrapreso da qualche tempo, rappresentato da una linea a quattro di centrocampo capace di dare un ottimo supporto all’attacco composto appunto da Ibra e un altro, o come si è visto recentissimamente soltanto dal numero 21 con una mezza punta – Calhanoglu nel derby e con la Juventus, ieri col Torino Paqueta – alle sue spalle.

Per il 4-4-2 o similari occorrerebbero almeno altri due esterni, uno di questi potrebbe essere un connazionale del classe ’81, autore di 3 gol e 1 assist da quando è tornato a vestire la maglia rossonera. Parliamo nello specifico di Emil Forsberg, 28enne svedese che due-tre anni fa è stato obiettivo di diverse big della nostra Serie A.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, ritorno al passato: Maldini pensa ad un ex

Il ragazzo di Sundsvall, che è stato compagno di Ibrahimovic in Nazionale e che proprio Ibra potrebbe convincere ad accettare il progetto milanista, è bravo a saltare l’uomo e può giocare indifferentemente sulle due fasce. Nell’ultimo periodo il suo rendimento è stato molto deludente, tanto da perdere il posto da titolare nella squadra allenata da Nigelsmann, seconda in Bundesliga. Insomma ora non è più intoccabile come un tempo, il Lipsia potrebbe così cederlo anche di fronte a un’offerta da 25 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, cessione top | ‘Decide’ Cristiano Ronaldo

Calciomercato Inter, assalto decisivo | Servono 60 milioni