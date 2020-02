Calciomercato Inter, idea scambio shock col Napoli | Ecco i dettagli

Ultime di calciomercato Inter con focus su un possibile quanto clamoroso scambio con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I dettagli

Entrambi, ad inizio campionato, rappresentavano una certezza per i rispettivi club. Durante la stagione, poi, le gerarchie sono cambiate. Allan nel Napoli ha rappresentato negli anni uno dei punti di riferimento per il centrocampo. Specialmente durante la gestione Sarri, quando il rendimento del brasiliano ha attirato su di lui le mire del PSG, pronto a pagarlo decine di milioni, ma di questa cessione non se ne fece più nulla. Al momento le prestazioni dell’ex Udinese sono visibilmente calate, tanto da uscire sempre più spesso dall’undici iniziale di Ancelotti prima e Gattuso poi.

Sensi, invece, all’Inter c’è arrivato quest’anno. Un inizio col botto, tanto da fare pensare che poteva esser lui la vera rivelazione della stagione nerazzurra. Rivelazione che infine non è stata, così come non sono stati una sorpresa i tanti, troppi infortuni del centrocampista ex Sassuolo. Con l’acquisto di Eriksen ed il rendimento molto convincente di Vecino, anche Sensi sembra esser finito ai margini del progetto tecnico dell’Inter di Antonio Conte. A questo punto, è lecito dare adito alla voce di un possibile scambio tra i due.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a zero | Via in prestito per arrivare all’esterno

Calciomercato, le condizioni dello scambio tra Inter e Napoli

Di Allan in nerazzurro se n’era già parlato durante lo scorso calciomercato, quando l’Inter aveva provato ad inserire Vecino nella trattativa. Ma anche stavolta, Allan è rimasto a Napoli. La prossima finestra di calciomercato, invece, potrebbe essere quella decisiva per lasciare la Campania. Perché quello di Allan a Napoli è diventato un vero e proprio caso. E soprattutto, trattenendo ancora il calciatore in azzurro, il club rischierebbe di svalutare un asset che fino ad un anno fa sfiorava gli 80 milioni di euro. La sensazione è che entrambi i giocatori troverebbero nelle squadre di destinazione due sistemi di gioco che sembrano disegnati appositamente per loro: dinamismo e verticalità nell’Inter, palleggio e creatività nel Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo e rilancio | Ausilio punta i suoi pupilli

Bisognerebbe però trovare le giuste condizioni, affinché entrambi i club possano registrare una buona plusvalenza. Allan è da molti anni in azzurro, quindi il suo costo residuo non è alto. L’ammortamento di Sensi invece è ancora cospicuo, ma non sembra rappresentare un problema. Nel caso ci fosse la volontà di entrambi i club, l’operazione sembrerebbe già in discesa.

G.N.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Marotta contro Conte | Scenario clamoroso