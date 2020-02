Calciomercato Inter, Marotta contro Conte | Scenario clamoroso

La sconfitta contro la Lazio ha riportato grossi malumori in casa Inter: possibile dissidio tra Marotta e Conte in vista della prossima stagione

Nella sessione invernale di calciomercato Antonio Conte è stato accontentato con un colpo ad effetto. L’arrivo di Christian Eriksen sarebbe dovuto essere davvero decisivo, ma dopo la prima da titolare ad Udine il danese è stato impiegato col contagocce dall’allenatore salentino. La sconfitta contro la Lazio ha riportato così in casa nerazzurra tanti malumori visto che l’ex Tottenham è stato chiamato in causa soltanto nei minuti finali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la rivelazione di Paratici su Sarri

Calciomercato Inter, Eriksen il pomo della discordia

Nel post-partita subito sono arrivate le prime frecciatine di Antonio Conte che ha rivelato ai microfoni di Sky Sport: “Devo trovare equilibrio, non possiamo pensare che un giocatore possa cambiare le sorti della squadra. Siamo arrivati fin qui senza Eriksen”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la rivelazione di Paratici su Sarri

Con lo stesso amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, potrebbero nascere dei problemi per quanto riguarda l’utilizzo della rosa a disposizione. Da quando si era lamentato di una rosa corta, Conte ha cercato di dare una spiegazione sul mancato utilizzo del talentuoso giocatore danese. Il processo di ambientamento per Eriksen sta per finire: le prossime settimane saranno decisive. In caso contrario, in vista della prossima stagione potrebbero esserci anche novità importanti sul futuro dell’allenatore leccese.

Tutto ruoterà o meno sull’utilizzo dell’ex Tottenham, che vuole dimostrare anche in Italia tutto il suo valore. Partendo sempre dal primo minuto…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Brescia, ammonizione e squalifica ma Inter ‘salva’

Calciomercato Juventus, la doppia offerta per Pogba: i dettagli