Juventus-Brescia, ammonizione e squalifica | Inter ‘salva’

Nella sfida contro il Brescia tra i quattro diffidati della Juventus c’è Leonardo Bonucci: ammonito dopo pochi minuti, salta la Spal ma ci sarà con l’Inter

All’Allianz Stadium va in scena Juventus-Brescia, partita importantissima per entrambe le squadre in campo. I bianconeri dopo la sconfitta rimediata a Verona nell’ultimo turno di campionato, vogliono tornare alla vittoria, visto anche il big match serale tra le due rivali per lo scudetto Lazio ed Inter. In campo per i bianconeri sono quattro i giocatori in diffida e quindi a rischio squalifica. Al diciannovesimo minuto proprio un pilastro della difesa si iscrive alla lista dei cattivi ricevendo il cartellino giallo.

Juventus, Bonucci ammonito: fuori con la Spal, ma ci sarà con l’Inter

Partita fondamentale contro il Brescia per la Juventus di Maurizio Sarri. Vincere significherebbe ridare morale ad una squadra che affronta un momento di difficoltà. Tra i bianconeri in campo sono quattro i diffidati: Bonucci, De Ligt, Cuadrado e Dybala. Tutti giocatori fondamentali per l’undici di Sarri ed uno di loro ha ricevuto il cartellino giallo. Al diciannovesimo minuto riceve l’ammonizione proprio in numero diciannove, Leonardo Bonucci. Per il capitano bianconero arriva di conseguenza la squalifica, che significa un turno di stop. Il difensore juventino salterà così la prossima partita in casa della Spal in programma sabato prossimo. Il big match contro l’Inter però è salvo, sarà regolarmente in campo per la sfida scudetto.

