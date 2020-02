Calciomercato Juventus, la doppia offerta per Pogba | 150 milioni!

Si continua a parlare insistentemente del ritorno di Pogba alla Juventus nella prossima stagione. E dall’Inghilterra si spingono oltre: ecco l’offerta

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba. Il manager italo-olandese, presente sugli spalti di ‘San Siro’ per la semifinale d’andata della Coppa Italia tra Milan e Juventus, ha parlato di tutti i suoi assistiti, ma le parole sul francese hanno scatenato una ridda di voci in ottica calciomercato. “È un’operazione grossa. Con Nedved e con la Juve parliamo di tante cose: Pogba e di altri giocatori come giusto che sia con un grande club. Bisogna rappresentare, informare, vedere, mettere giù delle ipotesi, sognare. Per Paul oltre che la Juventus ci sono anche altre squadre, adesso lui è con il Manchester United. Quello che posso dire è che come per Ibra, anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Nel calciomercato non c’è nulla di impossibile”.

Calciomercato Juventus, il piano per Pogba

Parole importanti che spalancano le porte al clamoroso ritorno alla Juventus di Paul Pogba nell’estate prossima. E, secondo il ‘Sun’, i bianconeri avrebbero già pronta l’offerta per convincere il Manchester United. Stando, infatti, a nuove indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il chief football officer bianconero Fabio Paratici starebbe lavorando ad un’operazione da 150 milioni di euro. Nell’affare, potrebbero essere inseriti due giocatori arrivati alla corte di Maurizio Sarri ad inizio stagione a parametro zero, per abbassare le richieste: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Entrambi, soprattutto il gallese, stanno faticando ad imporsi con la casacca bianconera e sono stati accostati a diversi club già da mesi. Numeri, dunque, importanti per riportare Pogba a Torino, col 26enne Nazionale di Deschamps, sotto contratto fino al 2021, pronto a fare ritorno in Serie A.

