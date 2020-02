Calciomercato Juventus, ‘pallino’ di Sarri dal City | Super colpo!

La Juventus potrebbe mettere a segno uno straordinario colpo sul mercato con l’arrivo di un autentico top player. Ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus pronta a mettere a segno uno straordinario colpo sul mercato con l’arrivo di un autentico top player. Ecco di chi stiamo parlando. La squadra bianconera infatti sarebbe tra le candidate ad assicurarsi il talento cristallino che tanto bene sta facendo e che ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club europei, pronti a fare follie per assicurarselo. Ecco quindi chi potrebbe ben presto approdare a Torino.

Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe arrivare

Nella prossima sessione del mercato la squadra allenata da Sarri potrebbe veder andar via alcuni calciatori. Tra questi potrebbero essere in uscita Ramsey e Rabiot, con la possibilità che i due calciatori dicano addio alla città bianconera nei prossimi mesi. Con il loro trasferimento lontano da Torino arriverebbero fondi necessari per poter pensare ad un colpo per andare a rinforzare la rosa. Sono numerosi i nomi ed i calciatori che vengono accostati al club italiano, ma l’ultima suggestione fa letteralmente impazzire i tifosi della Vecchia Signora. Ecco quindi di chi stiamo parlando per il club allenato da Sarri.

Calciomercato Juventus, il nome che infiamma la piazza

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, con il Manchester City di Guardiola estromesso dalle coppe per i prossimi due anni, la Juventus potrebbe tornare alla carica per Kevin De Bruyne. Il calciatore infatti potrebbe finire nel mirino del club bianconero che ha sempre mostrato apprezzamento per uno dei talenti più limpidi del panorama internazionale.

Il belga potrebbe quindi essere il colpo a sorpresa di una Juventus pronta a investire su di lui nel prossimo mercato per andare a rinforzare la rosa ed assicurarsi un calciatore che può garantire il salto di qualità in mezzo al campo. Insomma, un nome non da poco per puntare a restare ai vertici del campionato italiano e non solo. Valutazione De Bruyne sui 100-120 milioni di euro.

G.S.