Calciomercato Juventus, salta il colpo | Ecco perché

Willian è nel mirino della Juventus, ma sembrerebbe esserci un problema che potrebbe far saltare tutto

La Juventus continua a non stupire e rendere al di sotto delle aspettative. La squadra bianconera sta vivendo una fase delicatissima di stagione e anche i cambi di modulo non hanno portato i loro frutti. Si passa spesso dal 4-3-1-2 al 4-3-3 e viceversa, ma lo stile di gioco resta sempre simile. Per questo Fabio Paratici potrebbe cercare calciatori pronti e adatti a uno stile di gioco ben preciso, senza effettuare cambiamenti ogni settimana.

Un nome che potrebbe interessare ai bianconeri e che interpreterebbe al meglio il modulo di Sarri è Willian. L’ala destra ha realizzato 5 gol in questa stagione, mentre un anno fa con l’attuale tecnico della Juve in panchina arrivò a quota 8. La situazione, però, non sembrerebbe facile.

Calciomercato Juventus, piace Willian per l’attacco. Ma c’è un problema

Il nome di Willian circola ormai da diverso e, come riporta Express, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto. Il brasiliano vorrebbe un rinnovo di due anni con il Chelsea ma la situazione è in bilico visto che ormai manca poco a luglio, mese in cui si ritroverà svincolato. I bianconeri sono interessati ma c’è un problema che riportano dall’Inghilterra, ovvero che Willian non sembrerebbe essere un fan dei metodi di lavoro di Sarri.

Essendo libero e senza vincoli in estate, sarà lui stesso a decidere la sua nuova squadra in base alle offerte in arrivo. Per questo, in caso di proposte interessanti, potrebbe abbandonare la pista che porta alla Juventus.

