Calciomercato Milan, nuova pista per la panchina | Arriva dal top club!

Nuovo e interessante nome per la panchina del Milan che lavora in vista della prossima stagione. Ecco di chi stiamo parlando per i rossoneri.

Nuovo e interessante nome per la panchina del Milan che lavora in vista della prossima stagione. Ecco di chi stiamo parlando per i rossoneri. Il club milanese infatti potrebbe vedere un avvicendamento in panchina alla conclusione della stagione con Pioli, ex allenatore della Fiorentina e approdato al Diavolo dopo l’esperienza fallimentare di Giampaolo, che sarebbe pronto a dire addio al club italiano. Il tutto dovuto alla scelta della società che vuole puntare su un altro nome di rilievo, ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, idea a zero per la difesa | ‘Beffa’ a Juventus e Inter

Leggi anche —> Calciomercato Milan, la bocciatura di Maldini | “Non è il profilo giusto”

Calciomercato Milan, l’arrivo in panchina

Tutto potrebbe accadere nei prossimi giorni, ma potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione a fine stagione. Questo perché il campionato attuale non sta regalando attesi nonostante una campagna acquisti “generosa” durante l’ultima sessione del mercato. Se però potrebbe esserci un cambio sostanziale dei giocatori a luglio, stessa cosa potrebbe accadere in panchina, con Pioli che molto probabilmente non verrà confermato dalla società e sarà invece sostituito. Andiamo a scoprire chi potrebbe prendere il suo posto, col nome di Allegri che al momento viene avvallato. Ecco chi sarebbe quindi il prescelto.

Leggi anche —> Calciomercato, occasione dalla Premier: derby Inter-Milan

Leggi anche —> Calciomercato Milan, la suggestione per il centrocampo

Calciomercato Milan, il nome per la panchina

Leggi anche —> Calciomercato Milan, questione allenatore | L’agente spiega tutto

Secondo quanto abbiamo appreso, uno dei papabili per prendere il posto di Pioli è Tuchel. L’allenatore al momento siede sulla panchina del Paris Saint Germain, ma il ribaltone è dietro l’angolo per lui. Non è infatti impossibile un suo addio alla squadra francese, provando così ad affrontare una nuova esperienza oltre il confine. Da qui l’idea che lo porta ai rossoneri, pronti a fiondarsi su di lui nel caso in cui si liberasse. Ipotesi quindi da tenere sott’occhio e che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Pioli verso l’addio | Nome clamoroso per la panchina!

Il club rossonero quindi lavora per trovare la giusta formula che possa garantire l’approdo dell’allenatore in Italia e permettendo quindi di sedere sulla panchina milanese. Un’ipotesi pronta a trasformarsi in realtà nei prossimi mesi.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | La suggestione dalla Premier League

G.S.