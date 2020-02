Calciomercato Milan, la bocciatura di Maldini | “Non è il profilo giusto”

Il Milan lavora sul mercato e arriva da parte di Maldini la bocciatura per uno degli obiettivi proclamati per la squadra rossonera.

Il Milan lavora sul mercato e arriva da parte di Maldini la bocciatura per uno degli obiettivi proclamati per la squadra rossonera. Invece il dirigente della squadra rossonera ci tiene a smentire ogni forma di trattativa che lo accosterebbe al club allenato da mister Pioli. Insomma, dichiarazioni importanti da parte dell’ex difensore rossonero che avrebbe quindi chiuso tutte le porte in favore dell’arrivo dell’allenatore che avrebbe potuto cambiare radicalmente i piani all’interno della società italiana. Tutto quindi da vedere, ma intanto Maldini ha messo di conseguenza le cose in chiaro.

Calciomercato Milan, il nome accostato alla panchina

La squadra potrebbe vedere un’avvicendamento in panchina, infatti mister Pioli non convince a pieno la società e quest’ultima potrebbe decidere di sostituirlo a fine stagione. Il tecnico ex Fiorentina infatti, subentrato pochi mesi fa a Giampaolo, non è riuscito a dare la svolta tanto sperata. Solo con l’arrivo di Ibrahimovic si è visto un cambio di passo, ma alle prime difficoltà, sembra non riuscire a gestire la squadra. Quindi la possibilità di un nuovo arrivo, con un nome in particolar modo accostato al Diavolo. Ecco di chi stiamo parlando per la panchina del club.

Calciomercato Milan, la bocciatura di Maldini

Al posto di Pioli, il nome che per tempo è stato accostato alla panchina del club è stato quello di Rangnick. Le possibilità che arrivi però a Milano sono ridotte al minimo viste le parole secche di Maldini, che ha affermato: “Ho letto. Sinceramente, da direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto da associare al Milan”.

Una bocciatura totale da parte del dirigente che ha di conseguenza chiuso ogni porta ad un arrivo dell’allenatore, ma le voci sul futuro della panchina del Diavolo si susseguono, con la forte probabilità che non venga quindi confermato Pioli, a favore di un nuovo tecnico ancora da individuare.

G.S.