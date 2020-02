Calciomercato Milan, la suggestione per il centrocampo

Nuova suggestione per il Milan che vede il forte calciatore dire addio alla conclusione della stagione al proprio club di appartenenza.

Nuova suggestione per il Milan che vede il forte calciatore dire addio alla conclusione della stagione al proprio club di appartenenza. Il centrocampista infatti sarebbe propenso a cambiare squadra in estate, in virtù di un contratto in scadenza nel giugno del 2021. Infatti, potrebbe essere l’ultima chance per la squadra in cui milita di poterlo cedere riuscendo a guadagnare una cospicua somma di denaro.

Calciomercato Milan, il colpo a centrocampo

I rossoneri sono pronti a portare a Milano il forte centrocampista, vincitore anche di un Mondiale, che ha deciso di cambiare squadra e sarebbe molto propenso a trasferirsi in Italia. L’ipotesi che lo vede accostato al Diavolo è una suggestione che lascia entusiasta più di una parte di tifoseria, che sarebbe di conseguenza contenta di poter puntare sul forte calciatore. Ora tocca quindi alla dirigenza imbastire una trattativa per provare a chiudere l’operazione di mercato.

Calciomercato Milan, il nome per il centrocampo rossonero

Il calciatore di cui stiamo parlando è Javi Martinez del Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista scade tra meno di un anno e mezzo, ma ciò che preoccupa realmente i bavaresi, secondo quanto riportato da Bild, è la voglia del tedesco di cambiare squadra ed aria. Quindi prende sempre più ipotesi, la scelta che lo vorrebbe indossare la maglia del club milanese nella prossima stagione. Al momento ancora non sono chiare le possibili cifre di un trasferimento, è però sicuro che al calciatore la destinazione italiana non dispiacerebbe.

Si tratterebbe di una scelta mirata anche per il club che andrebbe a rinforzare il centrocampo con un giocatore che in fatto di qualità e sostanza è tra i migliori in Europa. Insomma, portarlo nel campionato italiano vorrebbe dire far un salto di qualità anche per la stessa squadra che lo acquisterebbe. Nelle prossime settimane si avranno maggiori indicazioni.

