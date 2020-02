Calciomercato Milan, questione allenatore | L’agente spiega tutto

Il tecnico Marcelino è stato accostato al Milan nella giornata di oggi. Il suo agente ha fatto chiarezza sulla posizione dell’ex Valencia

Eugenio Botas, agente del tecnico Marcelino Garcia Toral, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle voci di questa mattina del Mundo Deportivo. Dalla Spagna, infatti, si parlava di accordo raggiunto tra il tecnico ex Valencia e il Milan per la prossima stagione. L’Avvocato Botas ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito: CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, accelerata Liverpool | Klopp ‘beffa’ Juventus e Inter

Calciomercato Juventus, sgarbo Allegri | Lo porta gratis al Milan

M.P.