Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: annuncio dalla Spagna

Lautaro Martinez è uno degli elementi più importanti di questa Inter. Il futuro dell’argentino, però, sembrerebbe in bilico: c’è un annuncio dalla Spagna

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione sontuosa e impressionante in nerazzurro. Dopo un anno di ambientamento in Serie A, l’attaccante argentino è cresciuto tanto e sta dimostrando il suo valore partita dopo partita. Un anno fa si fermò a 9 reti stagionali, quest’anno è già a quota 16. Il dato impressionante è quello riguardante la Champions League: in 6 partite sono arrivate ben 5 reti. La personalità e il carattere del giovane attaccante hanno attirato le attenzioni di tutti i grandi club. Tra questi c’è su tutti il Barcellona, che ha visto anche al Camp Nou le qualità dell’argentino nella sfida di andata dei gironi di Champions.

Dalla Spagna: Lautaro Martinez-Barcellona si può fare, all’Inter 111 milioni!

Gira da ormai diverse settimane l’interessamento dei Blaugrana nei confronti di Lautaro Martinez. Il club spagnolo sembra realmente interessato e pronto a sborsare una cifra importante. Proprio pochi giorni fa, in conferenza, il tecnico Quique Setien ha confermato che serve un attaccante versatile da acquistare in estate.

Come riporta il Mundo Deportivo, l’identikit perfetto sembrerebbe proprio quello di Lautaro Martinez, non un bomber di area di rigore ma un calciatore in grado di agire al centro e sulle fasce. Dalla Spagna riferiscono che il club catalano sarebbe pronto a pagare 111 milioni di euro all’Inter per strappare Lautaro.

Potrebbe non essere l’unico colpo importante per il Barcellona, che sembrerebbe intenzionato a vivere un mercato da protagonista e spendere cifre importanti anche per altri calciatori.

