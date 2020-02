Calciomercato Juventus, ‘rammarico’ Ronaldo | ‘E’ stato un errore!’

Il suo arrivo alla Juventus due estati fa era stato il colpo del mercato 2018, ma Cristiano Ronaldo sarebbe deluso dalla scelta fatta.

Il suo arrivo a Torino, sponda Juventus, due estati fa, ha suscitato grande clamore e si è rivelato l’affare del 2018. Cristiano Ronaldo, dopo aver brillato al Manchester United e al Real Madrid, sta cercando di frantumare ogni record anche con la maglia della Juventus, ma sembra che la scelta di lasciare la capitale spagnola per approdare in Serie A sia divenuta un rammarico per il fuoriclasse portoghese.

Calciomercato Juventus, il rammarico di Ronaldo

“Un errore”. Così Cristiano Ronaldo avrebbe definito il suo passaggio dal Real Madrid alla Juventus. Ne è sicuro il giornalista Frederic Hermel, molto vicino alla ‘Casa Blanca’ e collaboratore dell’emittente transalpina ‘Rmc Sport’. “Ronaldo sa di aver fatto un errore a lasciare Madrid. Restare in Spagna gli sarebbe piaciuto, ma ci sono state troppe discussioni con Florentino Perez” ha affermato Hermel.

Secondo il giornalista transalpino la notizia arriva da fonti molto vicine al giocatore: “Non sto parlando di voci, ma di informazioni di persone molto vicine. Ronaldo non si è mai trovato a proprio agio a Torino e non è soddisfatto al 100%. Non avrebbe voluto lasciare Madrid, è la realtà”.

Calciomercato Juventus, incognita Cristiano?

Legato alla Juventus da un contratto sino al giugno 2022, Cristiano Ronaldo non sembra comunque destinato a lasciare Torino in estate, nonostante le voci di un possibile rammarico nel dire addio al Real Madrid. La Juventus lo ritiene ancora un elemento fondamentale e l’uomo chiave su cui provare a costruire la rincorsa alla Champions League. La partenza sembra dunque da escludere, a meno che non sia il giocatore in estate a chiedere forzatamente di lasciare Torino.

