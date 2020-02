Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Ecco il nome del sostituto

I risultati piuttosto altalenanti della Juventus sembrano mettere in dubbio persino la posizione di Maurizio Sarri. Chissà che per l’estate non torni di moda un vecchio pallino.

La 23/a giornata di Serie A ha regalato al campionato una nuova capolista. Dopo che la Juventus aveva condotto la classifica negli ultimi due mesi ora i bianconeri sono stati agguantati in vetta dall’Inter dopo l’ultimo passo falso a Verona. La sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro l’Hellas di Juric ha inoltre nuovamente messo Sarri al centro delle polemiche per un gioco che stenta e decollare e risultati fin troppo altalenanti per gli standard delle passate stagioni. Lo spettacolare calcio messo in mostra dal tecnico ai tempi di Napoli si è visto solamente a piccoli sprazzi in una Serie A che ora vede Inter e Lazio in piena lotta insieme ai bianconeri. Una situazione inusuale per la Juventus che ha fatto inevitabilmente andare su tutte le furie i tifosi che in piccola parte chiedono addirittura il ritorno di Massimiliano Allegri. Proprio la panchina di Sarri, che ad ora non dovrebbe subire scossoni, va tenuta d’occhio in vista della prossima estate. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Sarri a rischio: ritorno di fiamma per Pochettino, la situazione

Al netto delle polemiche dopo il KO di Verona va comunque sottolineato come la Juventus si in realtà ancora in corsa su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League che potrebbe rappresentare un viatico importante anche per lo stesso Sarri. Ciononostante la sua posizione è in bilico perché il tecnico non è ancora riuscito ad imporre quel gioco che avrebbe dovuto cambiare volto e mentalità ai bianconeri.

Se la situazione dovesse inaspettatamente precipitare, potrebbe anche esserci un clamoroso ribaltone al termine della stagione con l’addio di Sarri dopo appena un anno di lavoro. Tra i candidati per la sostituzione potrebbe anche tornare di moda Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham spesso e volentieri accostato al mondo bianconero. Ad oggi però l’argentino appare indirizzato verso un futuro al Manchester United come successore di Solskjaer per risollevare le sorti dei ‘Red Devils’. In caso di esonero di Sarri va comunque tenuta aperta una porticina per l’ex Spurs che potrebbe essere nuovamente contattato in caso di necessità.

