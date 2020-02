Calciomercato Juventus, dalla Spagna: fuga Cristiano Ronaldo

Dopo la sconfitta di Verona, arrivano indiscrezioni dalla Spagna che preoccupano la Juventus: Cristiano Ronaldo è infelice e potrebbe partire

La stagione attuale della Juventus, nonostante il primo posto in classifica a pari merito con l’Inter, la semifinale di Coppa Italia e gli ottavi di Champions League, si può considerare deludente. L’allenatore Maurizio Sarri continua ad essere criticato insieme a molti elementi elementi della squadra. Secondo fonti spagnole, la star bianconera Cristiano Ronaldo sarebbe infelice in bianconero. Possibile addio e ritorno al passato per il portoghese.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, infortunio shock | Si rompe lo stesso crociato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ricca plusvalenza col big | I possibili sostituti

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, panchina Sarri scricchiola | Possibile utlimatum

Calciomercato Juventus, Ronaldo infelice: medita l’addio

Il fenomeno bianconero Cristiano Ronaldo, continua a battere record su record. Dopo un inizio di stagione sottotono, il numero sette bianconero ha ripreso la migliore forma continuando a segnare ad ogni partita, 23 gol tra tutte le competizioni in stagione fino ad ora. La sua ottima forma però, non coincide con la forma della Juventus. I malumori in casa bianconera sono molti ed uno degli infelici sembrerebbe essere il fenomeno portoghese. Secondo ‘Don Balon‘, il fuoriclasse di Funchal sarebbe infelice e dopo la sconfitta con il Verona sarebbe espoloso, senza nemmeno salutare i tifosi in trasferta. Così il presidente del Real Madrid sembrerebbe poter strizzare l’occhio al ritorno di CR7 in maglia blancos, anche se riportare il giocatore nelle merengues sarebbe un’operazione molto complicata. Un’indiscrezione che potrebbe riaprire un clamoroso ritorno e che inizia a preoccupare i tifosi juventini per la prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione con Klopp | Primo ‘colpo’ stellare

M.D.