Calciomercato Juventus, ricca plusvalenza col big | I possibili sostituti

La Juventus potrebbe pensare già ad una ricca plusvalenza in vista della prossima stagione: la strategia del club bianconero per il futuro

Tutto cambia improvvisamente nel calcio. La Juventus non sta attraversando un periodo positivo, anche a causa di alcuni calciatori che non stanno rendendo al meglio. La valutazione della dirigenza bianconera, per certi versi, è stata errata con una strategia di mercato non altamente entusiasmante. Aaron Ramsey fa parte di questo gruppo: Maurizio Sarri, dopo due panchine consecutive, lo ha inserito nella ripresa nella sfida persa contro l’Hellas Verona. Alla sua prima stagione in Serie A il gallese sta facendo molto fatica e così il suo futuro potrebbe essere già lontano da Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri punta il pupillo | Scambio a effetto

Calciomercato Juventus, plusvalenza Ramsey: ecco chi potrebbe arrivare

Arrivato a parametro zero in estate, come svelato dal tabloid ‘The Sun’ la Juventus potrebbe effettuare una ricca plusvalenza in estate. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e così il club bianconero potrebbe arrivare a giocatori funzionali per rinforzare la rosa di Sarri, qualora dovesse essere anche lui l’allenatore della Juve visti gli ultimi risultati negativi.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus ko a Verona | Szczesny attacca i compagni

I profili sul taccuino della dirigenza bianconero sarebbero quelli di Allan, Castrovilli e dello stesso Jorginho, pupillo di Sarri fin dai tempi di Napoli. Lo stesso agente dell’italo-brasiliano ha fatto intendere che, in caso di offerta bianconera, la valuteranno visto che il club più importante della Serie A e non solo. I bianconeri continuano ad essere molto attivi sul fronte mercato non lasciando nulla al caso. Da Ramsey potrebbero arrivare così milioni importanti per migliorare ulteriormente la rosa della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici show: Donnarumma con Icardi

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, nuovo super colpo: lo ‘porta’ Raiola

Calciomercato Juventus, che beffa per l’Inter: grande premio alla firma

S.I.