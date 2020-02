Serie A, infortunio shock | Si rompe lo stesso crociato

Attraverso il sito ufficiale del Cagliari arriva la conferma del nuovo infortunio grave per l’attaccante rossoblù: stagione finita

La stagione del Cagliari, nonostante una flessione nelle ultime giornate, sta sorprendendo tutti. La squadra sarda al momento si trova al nono posto in Serie A, a soli due punti dalla zona Europa League. La vittoria in campionato per i sardi manca da inizio dicembre, 4-3 contro la Sampdoria. Ma a peggiorare l’attuale situazione della squadra è arrivato il nuovo infortunio di Leonardo Pavoletti, che mentre si avviava al rientro in campo si è infortunato ancora gravemente.

Serie A, sfortuna Cagliari: nuovo infortunio grave per Pavoletti

Una delle sorprese della Serie A di quest’anno è sicuramente il Cagliari di Rolando Maran, il quale però da inizio stagione ha dovuto fare a meno del loro miglior bomber, Leonardo Pavoletti. L’attaccante rossoblu quest’anno è riuscito a giocare solo 45 minuti in campionato, nella prima partita contro il Brescia. Poi è arrivato il grave infortunio, lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A sei mesi di distanza, quando il rientro era ormai vicino, arriva il nuovo sfortunato infortunio. Di nuovo lesione del legamento già operato a Settembre, lo comunica la società cagliaritana attraverso il proprio sito ufficiale. Questo il comunicato: ”La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione.” Tanta sfortuna per il bomber rossoblu, a cui si augura di tornare il prima possibile a segnare ancora.

M.D.