Calciomercato Juventus, rivoluzione con Klopp | Primo colpo ‘stellare’!

Maurizio Sarri è stato ‘esonerato’ dai tifosi dopo la sconfitta col Verona giunta dopo che la Juventus era andata in vantaggio grazie al gol del solito Cristiano Ronaldo. Al ‘Bentegodi’ è maturato il secondo ko consecutivo in trasferta, l’ennesimo campanello d’allarme di una stagione fin qui non esaltante sul piano dei risultati – perlomeno in campionato – ma anche del gioco ben lontano da quello che tutto l’ambiente bianconero si aspettava. In casa Juve c’è poi da qualche mese un’aria di ‘rivoluzione’, che il presidente Andrea Agnelli potrebbe mettere in atto anche in caso di scudetto.

Le ‘vittime’ di questo profondo cambiamento potrebbero essere due, il CFO Paratici e proprio l’attuale allenatore. Quest’ultimo è sicuramente il più a rischio, dato che il numero uno della ‘Vecchia Signora’ fin dall’inizio non è apparso del tutto convinto della scelta di silurare Allegri per far posto all’ex Napoli. Come noto il sogno presidenziale era Pep Guardiola… Mentre in ottica estiva occhio a quello che al momento è forse il migliore del mondo: Jurgen Klopp. Il classe ’67 di Stoccarda è sì legatissimo al Liverpool fino al giugno 2024, ma in caso di conquista della Premier League (una formalità a meno di un clamoroso tracollo) potrebbe aver voglia di provare una nuova esperienza avendo vinto tutto ciò che si poteva vincere alla guida dei ‘Reds’.

Con l’ex Dortmund ci sono già stati dei contatti proprio sul finire della passata stagione, però allora era pressoché impossibile strapparlo agli inglesi. Oltre che a ridare entusiasmo a tutto l’ambiente, l’arrivo di Klopp potrebbe dare una mano a Paratici, o chi per lui a mettere le mani sul top player (magari dopo una se non due cessioni illustri) che a quanto pare sarebbe già nei piani per la prossima stagione: parliamo di Virgil van Dijk. Il Liverpool vuole ‘blindarlo’, ma il centrale olandese sarebbe molto tentato da una nuova esperienza. Esperienza che, con Klopp, potrebbe davvero essere alla Juve.

