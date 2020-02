Calciomercato Juventus, nuovo super colpo | Lo ‘porta’ Raiola!

Calciomercato Juventus, prosegue il restyling bianconero: nuovo obiettivo top giovane e di talento per la prossima stagione

Dopo un calciomercato invernale a dir poco conservativo, con la sola operazione Kulusevski messa a segno in entrata per la prossima stagione e con la priorità data alle cessioni, ci si attende, in estate, una Juventus grandissima protagonista. I bianconeri punteranno a mettere a segno grandi acquisti in tutti i reparti. Possibili almeno uno o due colpi a sensazione, con il CFO Fabio Paratici già al lavoro per costruire una compagine bianconera rinnovata e sempre più competitiva.

Tra i sogni principali di mercato dei bianconeri, come noto, c’è Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe, in estate, ritornare a Torino dopo quattro stagioni. La rottura con il Manchester United è ormai conclamata e da tempo si lavora per poterlo riportare in bianconero. Paratici può sfruttare gli ottimi rapporti con Mino Raiola, sotto la cui egida potrebbe svolgersi anche un’altra operazione molto interessante. Sempre tra le fila dei ‘Red Devils’, un obiettivo caldo è Marcus Rashford. L’attaccante inglese potrebbe presto passare sotto la procura proprio di Raiola. Una notizia che non farebbe affatto felice lo United, che non vede di buon occhio l’agente, proprio per via delle numerose bizze di Pogba dietro le quali c’è anche il suo zampino. Grazie all’italo-olandese, potrebbe prendere piede una doppia operazione clamorosa che porterebbe alla Juventus un centrocampista e un attaccante di livello assoluto e per di più desiderosi di mettersi alla prova in un contesto più competitivo. La stagione poco brillante dei ‘Red Devils’ fin qui gioca a tutto vantaggio dei campioni d’Italia.

N.L.C.