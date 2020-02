Calciomercato Juventus, colpo da Guardiola | 100 milioni!

La Juventus ha riscoperto il 4-3-3, ma per il futuro l’obiettivo è rinforzare le fasce. Spunta il nome di Sane per la prossima estate

Dopo più di sei mesi della gestione Sarri, la Juventus ha probabilmente deciso di passare dal 4-3-1-2 al 4-3-3. Il ritorno di Douglas Costa ha a consentito al tecnico bianconero di tornare al suo modulo “naturale” che potrebbe essere confermato anche questa sera. La massima espressione di gioco dell’allenatore ex Napoli si è verificata sempre con due ali di qualità e un goleador al centro. La presenza di Cristiano Ronaldo sulla sinistra è una garanzia, mentre a destra c’è il solo Douglas Costa che può fare la differenza in mondo sostanziale. Per questo, la Juventus potrebbe decidere di investire una cifra importante per migliorare ulteriormente le proprie fasce. Il nome che circola da qualche giorno è quello del tedesco Leroy Sane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ‘assist’ ufficiale e doppio colpo dal Barcellona

Sane-Juventus, affare da 100 milioni di euro

Come riporta Don Balon, il Manchester City potrebbe far partire in estate l’esterno 26enne. Su di lui sembrerebbe esserci l’interesse di Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. I bianconeri sembrerebbero in vantaggio sui tedeschi in quanto, come riportano dalla Spagna, pare che Sane non abbia gradito il comportamento del club di Monaco di Baviera nella scorsa estate, che si è detto interessato e poi non ha fatto più nulla per via dell’infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri punta il pupillo | Scambio a effetto

L’ala classe 1996 garantirebbe un rendimento importante fin da subito, visto che arriverebbe dopo anni importanti con Guardiola che si avvicina allo stile di gioco di Sarri. Sane ha un contratto in scadenza nel 2021 e la sua cessione potrebbe toccare i 100 milioni di euro, quindi non sarebbero da escludere delle cessioni prima di un eventuale assalto all’esterno tedesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, cessioni eccellenti | Tesoretto da 150 milioni

Calciomercato Juventus e Milan, sfuma un obiettivo | C’è il rinnovo!

M.P.