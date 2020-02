Calciomercato Juventus e Inter, ‘assist’ ufficiale e doppio colpo dal Barcellona

Vicini all’addio a gennaio, Rakitic e Vidal potrebbero lasciare il Barcellona in estate: lo ha sottolineato Abidal, che ha parlato anche di Messi.

Noie e malumori sotto la gestione di Ernesto Valverde, ma anche ora che il Barcellona ha cambiato la propria guida tecnica, il futuro di Rakitic e Vidal potrebbe non essere più a tinte ‘blaugrana’. I due centrocampisti entreranno nell’ultimo anno di contratto con la società catalana, viste le scadenze nel giugno 2021. E per questo motivo una loro cessione in estate appare molto plausibile, come confermato anche da Eric Abidal, team manager dei catalani.

Calciomercato, Abidal: “Rakitic e Vidal via? Saremo pronti”

Intervistato dal ‘Mundo Deportivo’, Abidal ha parlato di numerosi giocatori, tra cui Vidal e Rakitic. I due entreranno nell’ultimo anno di contratto, ma in estate rientrerà alla base Carles Alena, attualmente in prestito al Real Betis. Il giocatore della cantera può essere il giusto rimpiazzo per uno dei due centrocampisti. “Dobbiamo sempre proteggere i giocatori di casa nostra. È la nostra filosofia ed è diversa dalle altre squadre. Non dobbiamo guardare solo al livello del giocatore, ma anche l’età e valutare quanto possono essere pronti. A Vidal e Rakitic spetterà l’ultima parola. Saranno loro a prendere la decisione, ma ci faremo trovare pronti nel caso decidano di andare via”.

Calciomercato, da Messi a Rakitic: il futuro

Tornando su Ivan Raktic e una sua possibile partenza in inverno, Eric Abidal ha parlato così: “Per un calciatore è importante avere minuti. Con Valverde ha vissuto un momento difficile, ma ora che abbiamo cambiato allenatore spetterà al nuovo tecnico la decisione di quanto schierarlo in campo. Io non posso gestire i minuti dei giocatori, non è mia competenza”. Su un’eventuale cessione: “Non abbiamo parlato con nessuno. Ha detto che aveva intenzione di andarsene, ma alla fine è rimasto a Barcellona e se lo ha fatto è perché è soddisfatto di stare qui”.

Abidal ha poi parlato anche di Leo Messi. Del suo eventuale rinnovo e della clausola presente nel suo contratto. “Bisognerebbe fare la domanda a lui. Leo ha detto che il Barcellona per lui è tutto e che vuole continuare a giocare qui. Stiamo parlando del miglior giocatore del mondo e trattare un rinnovo con un giocatore di questo tipo non è facile”.

A.G.