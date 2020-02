Calciomercato Milan, si punta il difensore | Probabile asta

Il Milan sarebbe pronto a fiondarsi sull’interessante difensore, ma i rossoneri dovranno far conto con una possibile asta per lui. Ecco di chi si tratta.

I rossoneri sarebbero pronti a fiondarsi sull’interessante difensore, ma i rossoneri dovranno far conto con una possibile asta per lui. Ecco di chi si tratta. Il calciatore infatti è seguito da numerosi club, ma proprio il Diavolo potrebbe fiondarsi su di lui in vista dell’estate, provando ad assicurarsi un talentuoso centrale che andrebbe di conseguenza a fare coppia col capitano Romagnoli, formando una delle retroguardie più forti e promettenti del panorama italiano ed europeo. Non tutto però sembra così semplice con altri club che potrebbero provarci per lui nella prossima sessione del mercato.

Calciomercato Milan, ecco chi potrebbe arrivare

Si tratta di una vecchia conoscenza del club di Milano, infatti è stato già in rossonero per poi essere ceduto. Ora però potrebbe esserci un clamoroso ritorno in una operazione tra due club che spesso collaborano tra di loro e che potrebbero tornare a trattare affinché il giocatore cambi nuovamente squadra. Insomma, tutto potrebbe accadere, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero anche altri club che starebbero puntando forti su di lui. In questo caso parliamo di Inter, Fiorentina e Napoli. Tre squadre che sarebbero quindi pronte a partecipare ad una vera e propria asta per avere il talento all’interno della propria rosa.

Calciomercato Milan, il colpo per la retroguardia

Secondo quanto riportato dalla rosea, il Diavolo starebbe lavorando e puntando al giovane difensore Pessina. Il calciatore qualche anno fa è passato dalla squadra milanese all’Atalanta. Ora invece milita nell’Hellas Verona che ha acquisito in prestito le sue prestazioni e che vedrà però il difensore tornare alla base bergamasca alla conclusione della stagione regolare. In questo caso potrebbe esserci un nuovo trasferimento con il club allenato da Pioli pronto a fiondarsi su di lui.

