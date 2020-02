Calciomercato Inter, Conte anticipa il Milan | Colpo gratis dal Real

L’Inter lavora sul calciomercato estivo: Nacho possibile colpo in difesa. Il difensore spagnolo, che piace anche al Milan, è in scadenza con il Real Madrid

Nemmeno il tempo di archiviare la sessione di gennaio, che l’Inter ha già iniziato a programmare le strategie per il mercato della prossima estate. Antonio Conte potrebbe accogliere alla sua corte un nuovo attaccante, con Giroud che resta nei pensieri della dirigenza nerazzurra ma non solo. Anche un profilo come Ilicic potrebbe intrigare Marotta e Ausilio, con lo sloveno che fa gola a tutte le grandi soprattutto se non dovesse rinnovare con l’Atalanta.

A centrocampo da non scartare un ritorno dell’Ad nerazzurro su Milinkovic-Savic, con il club di Suning che monitora da vicino anche la situazione di Allan, in rotta con il Napoli e possibile partente dal ‘San Paolo’ a fine stagione. Anche il reparto difensivo potrebbe subire un restyling, a maggior ragione se si dovesse interrompere dopo una sola stagione il matrimonio con Godin. L’esperto uruguaiano non ha dato finora l’apporto sperato, con l’Inter che si starebbe guardando attorno alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Inter, occasione Nacho: derby col Milan

Un’occasione in questo senso può essere rappresentata da Nacho Fernandez, fuori dai programmi del Real Madrid e con le valigie pronte per lasciare nei prossimi mesi la capitale spagnola. Il 30enne centrale non farebbe infatti parte dei progetti di Zidane per il futuro, con il sodalizio merengue che non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno. Nacho, senza l’accordo sul prolungamento, si libererebbe così a parametro zero dal Real al termine della stagione in corso.

Un’opportunità questa al vaglio degli uomini mercato di Viale della Liberazione, pronti a battere sul tempo il Milan nel derby di mercato per il difensore classe ’90. Un profilo d’esperienza, che potrebbe fare al caso di Conte anche per la sua duttilità in campo. Nacho, oltre che da centrale, è stato spesso impiegato e con profitto pure da terzino nella sua lunga militanza nel Real Madrid.

G.M.