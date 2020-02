Calciomercato Inter, la stella della Serie A per Conte | E’ derby col Milan

Ilicic occasione per l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Lo sloveno dell’Atalanta piace a Conte, con i nerazzurri pronti ad anticipare la concorrenza del Milan

Da ottimo giocatore a stella della Serie A. Josip Ilicic ha compiuto un nuovo step, alzando ulteriormente il livello delle sue prestazioni sulla scia dell’annata da protagonista che ha visto l’Atalanta conquistare una storica qualificazione in Champions League. Il fantasista sloveno sta vivendo una stagione irripetibile, registrando numeri da record sul piano realizzativo.

LEGGI ANCHE >>> Ilicic annienta il Milan | Tre big di A pronte all’assalto

Un Ilicic cinico e spietato in zona gol, con l’ex Fiorentina e Palermo che dopo 21 giornate ha già superato il suo primato di reti stagionali in campionato. Sono al momento 14 i centri messi a referto dal numero 72, che nelle ultime sei giornate ha realizzato ben 9 gol. A questi si uniscono i 6 assist decisivi per i compagni, Champions compresa. Giocoliere, rifinitore, bomber: un giocatore a tutto tondo, fondamentale per le alchimie di Gasperini e che fa gola alle altre big di Serie A.

Calciomercato Inter, Ilicic sul taccuino di Conte: sfida al Milan

Malgrado i suoi 32 anni, compiuti recentemente, Ilicic ha catturato inevitabilmente l’interesse sul mercato in vista della prossima finestra estiva. Il nazionale sloveno fu vicino al Napoli lo scorso luglio, con l’Inter adesso che potrebbe fare più di un pensierino al giocatore per rinforzare il reparto offensivo di Conte. Un profilo pronto, che conosce il calcio italiano e abile a giostrare tra centrocampo e attacco, alle spalle della super coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

Ilicic è in scadenza a giugno e nelle prossime settimane dovrebbe allungare il proprio contratto con l’Atalanta. Il classe ’88 ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, con l’Inter che per anticipare la concorrenza del Milan – che da tempo ha gli occhi sul giocatore – potrebbe inserire nell’affare anche il prestito del baby Esposito. La caccia ad Ilicic è appena iniziata e, oltre alle due milanesi, la lista delle pretendenti è destinata ad aumentare soprattutto se il numero 72 dovesse liberarsi a parametro zero a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, piano shock | Lautaro con de Ligt

G.M.