Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

Juventus e Inter sarebbe già al lavoro per aumentare il livello della rosa: c’è l’obiettivo per il centrocampo, duello a distanza

Da pochi giorni è terminata la sessione invernale di calciomercato, ma Juventus e Inter sono già proiettate per il futuro. In estate i due top club d’Italia potrebbero mettere a segno nuovi acquisti di assoluto valore per incrementare la qualità della rosa a disposizione di Sarri e Conte.

Calciomercato Juventus e Inter, Allan verso l’addio

Già vicino alla cessione nella scorsa estate e a gennaio e visti i malumori degli ultimi mesi, Allan potrebbe dire addio definitivamente al Napoli. Lo stesso sudamericano è andato in panchina nell’ultimo match di campionato dopo esser volato in Brasile per conoscere suo figlio. Inoltre, il brasiliano sarebbe alle prese con numerosi problemi fisici che lo hanno condizionato. Ma il suo futuro sarebbe, quasi sicuramente, lontano da Napoli per tornare a brillare come un tempo. Finora per lui sono arrivati 1522 minuti conditi da un gol e da un assist vincente.

Sulle sue tracce, infine, ci sarebbe sempre il Paris Saint-Germain, pronto a rinforzare la zona mediana con un giocatore con le sue caratteristiche. Tutti i discorsi saranno analizzati nei prossimi mesi con la possibilità dell’addio definitivo del centrocampista azzurro. Allan intende cambiare aria per tornare ad essere il protagonista indiscusso della sua squadra.

S.I.